«Флорида» — «Коламбус» — 4:5. Видеообзор матча

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». «Пантеры» не смогли одержать первую победу в сезоне, уступив со счётом 4:5 (1:2, 3:1, 0:2).

Самым результативным игроком встречи стал российский форвард «жакетов» Артемий Панарин, набравший 4 очка (1+3). Также заброшенными шайбами отметились Зак Веренски, Энтони Дюклер, Бун Дженнер и Кэм Аткинсон.

В составе «Флориды» 3 очка набрал российский нападающий Евгений Дадонов (1+2), это его первые результативные действия в сезоне. Также голами отметились Александр Барков, Трой Брауэр и Ник Бьюгстад.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших фрагментов встречи.