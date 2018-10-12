Титов: я не могу оставаться в Челябинске, мне нужно срочно ехать домой

Бывший главный тренер «Трактора» Герман Титов прокомментировал решение подать в отставку с занимаемой должности.

«Я не могу оставаться в Челябинске, мне надо срочно ехать домой. Семейные обстоятельства возникли уже полмесяца назад, мне нужно было уезжать. Две недели я был на грани, в конце концов решил, что надо ехать домой. Вчера я попросил об отставке, сегодня руководство приняло её. Спасибо клубу, что вошли в моё положение.

Результаты не повлияли на это решение. Только начало чемпионата, ребята привыкали к моей системе, к сожалению, это затянулось. Думаю, всё будет хорошо, мы всего на три очка отстаём от восьмёрки. Не думаю, что мои обстоятельства меня отвлекали, я понимал, что свои неурядицы должен оставлять за пределами хоккейной площадки, и отдавался работе на сто процентов. Сейчас я не могу сказать, когда планирую возвращаться к тренерской работе, решу по приезде домой», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.