«Детройт» — «Торонто» — 3:5. Видеообзор матча

«Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу подопечных Майка Бэбкока.

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс сделал дубль. В пяти матчах на счету 21-летнего форварда стало девять заброшенных шайб. В четырёх играх сезона Остон оформлял дубль. За последние 75 лет только четыре игрока показывали такую результативность на таком стартовом отрезке – Майк Босси (1984/85), Марио Лемье (1988/89), Патрик Марло (2012/13) и Александр Овечкин (2017/18).

Защитник «Торонто» Морган Райлли набрал 2 (1+1) очка. По итогам 5 матчей сезона на его счету стало 12 (3+9) очков при показателе полезности «+3». Это второй результат в истории НХЛ по количеству очков для защитников на таком стартовом отрезке.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор лучших моментов матча.