Гомоляко: я сразу сказал, что хоккей Титова ни к чему хорошему не приведёт

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко согласился с необходимостью отставки Германа Титова из «Трактора».

«Я считаю, что работа у Титова была неплохая, но в клубе есть разные подводные течения. Когда я увидел тот хоккей, в который хочет играть Герман, я сразу сказал, что ни к чему хорошему это не приведёт. Надо было быстро перестроиться, тогда всё могло бы быть по-другому. Что касается отставки, то в ней был смысл. Команда не показывает того результата, которого хочет руководство, поэтому отставка и произошла. Нет Виделля, нет Кручинина, надеюсь, что Шаров начнёт играть. Парень зарекомендовал себя в прошлом сезоне, он попал на карандаш к специалистам. Играть он должен», — сказал Гомоляко «Чемпионату».

Напомним, сегодня, 12 октября, стало известно, что бывший главный тренер «Трактора» Герман Титов покинул свой пост по семейным обстоятельствам.



Вчера челябинский клуб потерпел разгромное поражение от «Салавата Юлаева» (0:5) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. После 16 проведённых матчей челябинская команда занимает 10-е место в Восточной конференции, имея на своём счету 13 очков. «Трактор» одержал шесть побед (пять из них в основное время) и потерпел 10 поражений (девять — в основное время).