Гудачек — о сезоне: сначала у «Спартака» шла игра, но дальше что-то пошло не так

Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек после поражения от «Ак Барса» (0:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ признался, что московская команда переживает не лучшие времена.

«Обидно, что так получилось: один бросок решил исход. Я оказался не совсем готов к броску, там было подозрение на офсайд. Но попал он хорошо, под блин. Первый гол, как говорится, вратарский. Но в целом мы хорошо играли все 60 минут. У нас есть проблема с игрой в большинстве, накануне мы ничего не забили.

Мы играем нестабильно? Согласен, есть такое: сначала у нас шла игра – мы много забивали, но дальше что-то пошло не так, стали проигрывать с минимальным счётом, как и вчера, например. Мы работаем над реализацией. Голы придут, а защита у нас получше сейчас играет», — цитирует Гудачека «Спорт Бизнес Online».