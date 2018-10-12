Александр Павлович будет вынужден пропустить матч с «Локомотивом»

Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович вынужден пропустить матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом», который начнётся сегодня, 12 октября, на «Минск-Арене» в 19:30 мск.

Как сообщает телеграм-канал «зубров», у форварда диагностировано повреждение. В трёх последних поединках Павлович сделал три результативные передачи. Всего в нынешнем сезоне в активе 30-летнего нападающего 6 (1+5) очков в 14 матчах.

Не исключено, что в заявке на игру окажется дебютант Виктор Бовбель, накануне вызванный из солигорского «Шахтёра». Кроме того вернулся в обойму Горди Дуайера из «Юности» защитник Дмитрий Знахаренко. А вот нападающий Максим Парфеевец пока остаётся в расположении фарм-клуба.