«Северсталь» внесла Даниила Вовченко в список травмированных

«Северсталь» включила нападающего Даниила Вовченко в список травмированных игроков, сообщает Континентальная хоккейная лига в своём пресс-релизе. Хоккеист не сможет помочь своей команде как минимум до 25 октября.

В этом сезоне форвард провёл 16 матчей, в которых забросил три шайбы и сделал две результативные передачи при показателе полезности «-2» и 18 штрафных минутах. В среднем за матч 22-летний нападающий проводил на льду 16 минут 49 секунд. За карьеру в КХЛ Вовченко принял участие в 166 матчах, набрав 74 (39+35) очка при полезности «-13».

«Северсталь» с 12 очками после 16 проведённых матчей занимает 10-е место в Западной конференции КХЛ. В активе команды Александра Гулявцева пять побед и 11 поражений.