«Оттава» поместила трёх игроков основного состава в лазарет

Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» включил защитника Коди Сеси и нападающих Райана Дзингела и Алекса Форментона в список травмированных игроков, сообщает клуб посредством официального «твиттера». Все трое хоккеистов являются игроками основного состава команды Ги Буше.

24-летний Сеси в нынешнем сезоне не сумел набрать очки в четырёх матчах регулярного чемпионата, заработав показатель полезности «-4». У него диагностирована травма верхней части тела.

26-летний Дзингел выбыл из строя из-за повреждения нижней части тела. В этом сезоне на его счету 4 (2+2) очка в 4 играх.

19-летний Форментон угодил в лазарет из-за сотрясения мозга. Алекс проводит первый сезон в карьере в НХЛ и не имеет очков в своём активе.

Также из-за травм команде не могут помочь Жан-Габриэль Пажо и Мариан Габорик.