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Экс-форвард «Лос-Анджелеса» Ник Шор стал игроком магнитогорского «Металлурга»

Экс-форвард «Лос-Анджелеса» Ник Шор стал игроком магнитогорского «Металлурга»
Хоккей / КХЛ

Как стало известно «Чемпионату», магнитогорский «Металлург» заключил контракт с нападающим Ником Шором. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.

26-летний уроженец Денвера в минувшем сезоне успел поиграть за три клуба Национальной хоккейной лиги. Он защищал цвета «Лос-Анджелес Кингз», «Оттавы Сенаторз» и «Калгари Флэймз». В общей сложности Шор сыграл 64 матча и набрал 19 (5+14) очков при показателе полезности «-3». Всего за четыре сезона в североамериканской лиге Шор принял участие в 237 играх, забросив 15 шайб и сделал 38 результативных передач.

Таким образом, Шор присоединяется к Войтеку Вольски, Мэтту Эллисону, Ииро Пакаринену и Деннису Расмуссену, становясь пятым легионером в команде Йозефа Яндача.

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