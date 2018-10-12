«Нефтехимик» расторг контракт с Алексеем Михновым

«Нефтехимик» по соглашению сторон расторг контракт с Алексеем Михновым, информирует официальный «твиттер» клуба.

В этом сезоне 36-летний нападающий принял участие в шести матчах регулярного чемпионата, забросив 1 шайбу и сделав 1 результативную передачу при показателе полезности «-2». В среднем за матч он проводил на льду 8 минут 16 секунд.

Прошедший сезон форвард провёл в «Автомобилисте» и сыграл в 48 матчах регулярного чемпионата и Кубка Гагарина, в которых отметился 22 (12+10) очками. Всего в активе нападающего в Континентальной хоккейной лиге ровно 506 игр, в которых он забросил 106 шайб и сделал 126 результативных передач.



Также в КХЛ Михнов защищал цвета ярославского «Локомотива», магнитогорского «Металлурга», мытищинского «Атланта» и ханты-мансийской «Югры».