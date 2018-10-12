Контракт Ника Шора с «Магниткой» рассчитан на один сезон

Магнитогорский «Металлург» на своём официальном сайте подтвердил заключение контракта с нападающим Ником Шором. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Соглашение рассчитано на срок до конца сезона.

26-летний уроженец Денвера в минувшем сезоне успел поиграть за три клуба Национальной хоккейной лиги. Он защищал цвета «Лос-Анджелес Кингз», «Оттавы Сенаторз» и «Калгари Флэймз». В общей сложности Шор сыграл 64 матча и набрал 19 (5+14) очков при показателе полезности «-3». Всего за четыре сезона в североамериканской лиге Шор принял участие в 237 играх, забросив 15 шайб и сделал 38 результативных передач.



Таким образом, Шор присоединяется к Войтеку Вольски, Мэтту Эллисону, Ииро Пакаринену и Деннису Расмуссену, становясь пятым легионером в команде Йозефа Яндача.