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Контракт Ника Шора с «Магниткой» рассчитан на один сезон

Контракт Ника Шора с «Магниткой» рассчитан на один сезон
Хоккей / КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на своём официальном сайте подтвердил заключение контракта с нападающим Ником Шором. Ранее об этом сообщал «Чемпионат». Соглашение рассчитано на срок до конца сезона.

26-летний уроженец Денвера в минувшем сезоне успел поиграть за три клуба Национальной хоккейной лиги. Он защищал цвета «Лос-Анджелес Кингз», «Оттавы Сенаторз» и «Калгари Флэймз». В общей сложности Шор сыграл 64 матча и набрал 19 (5+14) очков при показателе полезности «-3». Всего за четыре сезона в североамериканской лиге Шор принял участие в 237 играх, забросив 15 шайб и сделал 38 результативных передач.

Таким образом, Шор присоединяется к Войтеку Вольски, Мэтту Эллисону, Ииро Пакаринену и Деннису Расмуссену, становясь пятым легионером в команде Йозефа Яндача.

Экс-форвард «Лос-Анджелеса» Ник Шор стал игроком магнитогорского «Металлурга»
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