Доус повторил клубный рекорд «Автомобилиста», набрав очки в 10 матчах подряд

Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус отметился результативной передачей по ходу домашнего матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью».



33-летний хоккеист отдал голевой пас на Франсиса Паре, который реализовал численный перевес во втором периоде. Доус набирает очки в 10 матчах подряд, в этих встречах на его счету 14 (5+9) баллов. Уроженец Виннипега повторил рекордную клубную серию – в сезоне-2013/14 Фёдор Малыхин набрал 15 (5+10) очков в 10 матчах подряд.

Посмотреть видео гола Паре можно на официальном сайте КХЛ.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Автомобилист» — «Сибирь». Подопечные Андрея Мартемьянова могут продлить победную серию до 17 матчей.