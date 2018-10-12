«Автомобилист» — «Сибирь»: тренер гостей Максим Спиридонов удалён до конца игры

Тренер новосибирской «Сибири» Максим Спиридонов был удалён до конца игры регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом».



Специалист покинул скамейку команды во втором периоде, его отправили в раздевалку за недисциплинированное поведение. Спиридонов вошёл в тренерский штаб «Сибири» в сентябре 2018 года. С 2015 по 2017 год он работал в качестве тренера в «Адмирале».



Будучи игроком, Спиридонов защищал цвета «Салавата Юлаева», «Амура», «Локомотива», «Северстали», «Торпедо», московского «Динамо», новокузнецкого «Металлурга», «Барыса», минского «Динамо», «Ак Барса» и магнитогорского «Металлурга».

Видео удаления можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Автомобилист» — «Сибирь». Подопечные Андрея Мартемьянова могут продлить победную серию до 17 матчей.