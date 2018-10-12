СКА — «Северсталь»: Прохоркин и Кручинин вернулись в заявку «армейцев»

Стали известны составы СКА и «Северстали» на очный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в своих «твиттерах». Игра состоится сегодня, 12 октября, и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



СКА:

Шестёркин (Хелльберг);

Гавриков — Херсли, Гусев – Дацюк – Якупов;

Хафизуллин – Токранов, Кручинин – Бывальцев – Карпов;

Зубарёв – Зуб, Кузьменко – Прохоркин – Плотников;

Сёмин, Тихонов – Каблуков – Ли, Марченко.



«Северсталь»:

Артамкин (Магарилов);

Кулда — Куляш, Эштон — Бойчак — Гераськин;

Корнеев — Васильев, Яшин – Трубачёв – Бумагин;

Малевич – Верёвкин, Рыбин – Щербина – Казаковцев;

Сычушкин — Лекомцев, Монахов — Карлин — Захарчук.