СКА — «Северсталь»: Прохоркин и Кручинин вернулись в заявку «армейцев»

Стали известны составы СКА и «Северстали» на очный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в своих «твиттерах». Игра состоится сегодня, 12 октября, и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Гавриков — Херсли, Гусев – Дацюк – Якупов;
Хафизуллин – Токранов, Кручинин – Бывальцев – Карпов;
Зубарёв – Зуб, Кузьменко – Прохоркин – Плотников;
Сёмин, Тихонов – Каблуков – Ли, Марченко.
«Северсталь»:
Артамкин (Магарилов);
Кулда — Куляш, Эштон — Бойчак — Гераськин;
Корнеев — Васильев, Яшин – Трубачёв – Бумагин;
Малевич – Верёвкин, Рыбин – Щербина – Казаковцев;
Сычушкин — Лекомцев, Монахов — Карлин — Захарчук.
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