«Автомобилист» обыграл «Сибирь» и продлил победную серию до 17 матчей

«Автомобилист» оказался сильнее «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Екатеринбурге и закончилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а после перерыва клуб из Екатеринбурга отметился двумя результативными бросками. Сначала гостей огорчил Михаил Мамкин, а затем – Франсис Паре. В третьем игровом отрезке Степан Хрипунов увеличил преимущество хозяев, на что новосибирская команда ответила голом Александра Логинова в большинстве. В концовке лидер Восточной конференции забросил четвёртую шайбу стараниями Евгения Грачёва, который отличился в меньшинстве.



«Автомобилист» одержал победу в 17-м матче подряд, подопечные Александра Андриевского потерпели 15-е поражение в 17 встречах регулярного чемпионата.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Эксклюзивный анализ последних событий в мире спорта читайте в телеграм-канале «Чемпионата».