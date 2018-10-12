Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Автомобилист» обыграл «Сибирь» и продлил победную серию до 17 матчей

«Автомобилист» обыграл «Сибирь» и продлил победную серию до 17 матчей
Хоккей / КХЛ

«Автомобилист» оказался сильнее «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Екатеринбурге и закончилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а после перерыва клуб из Екатеринбурга отметился двумя результативными бросками. Сначала гостей огорчил Михаил Мамкин, а затем – Франсис Паре. В третьем игровом отрезке Степан Хрипунов увеличил преимущество хозяев, на что новосибирская команда ответила голом Александра Логинова в большинстве. В концовке лидер Восточной конференции забросил четвёртую шайбу стараниями Евгения Грачёва, который отличился в меньшинстве.

«Автомобилист» одержал победу в 17-м матче подряд, подопечные Александра Андриевского потерпели 15-е поражение в 17 встречах регулярного чемпионата.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2018, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
4 : 1
0:0, 2:0, 2:1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Мамкин (Гуркин) – 22:56 (5x5), 2:0 – Паре (Доус, Вишневский) – 30:31 (5x4), 3:0 – Хрипунов (Попов, Обидин) – 45:32 (5x5), 3:1 – Логинов (Дугин, Саюстов) – 51:47 (5x4), 4:1 – Грачёв – 55:26 (4x5)

Эксклюзивный анализ последних событий в мире спорта читайте в телеграм-канале «Чемпионата».

7 лучших вратарей КХЛ, от чьей игры кружится голова
Юха Метсола бьёт рекорды, Якуб Коварж тащит «Автомобилист».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент