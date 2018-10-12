Бэбкок: Мэттьюс – великолепный игрок, он стал намного лучше с шайбой и без неё

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок оценил игру нападающего команды Остона Мэттьюса, который на старте нового сезона Национальной хоккейной лиги забросил девять шайб в пяти матчах.



«В прошлом году он тоже резво начал, но затем, к сожалению, получил травму. Мэттьюс — великолепный игрок, который много работал летом. Уделял внимание атлетизму и катанию. Он стал намного лучше и с шайбой, и без неё.



Приятно, когда парни много забивают и набирают очки, это заставляет чувствовать себя увереннее. Правда в том, что победа ценнее всего. Пока вы находите способ выигрывать, не имеет большого значения, кто именно отличился. Сейчас для нашей команды наступает захватывающее время. Но надо стремиться быть ещё лучше», — цитирует наставника «кленовых листьев» официальный сайт НХЛ.

История на наших глазах. Мэттьюс хочет быть Леброном А «Торонто» хочет Кубок. И для этого есть основания.