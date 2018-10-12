Андриевский: во втором периоде «Сибирь» упустила момент, когда прибавил соперник

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» со счетом 1:4.



«Мы неплохо начали игру, хорошо вкатились, но, к сожалению, не забили, хотя моменты и были. А во втором периоде упустили этот момент, когда соперник добавил немного. Плюс ещё и привезли себе удаление. Именно во втором периоде «Сибирь» и проиграла сегодняшнюю игру», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.



Новосибирский клуб потерпел 15-е поражение в нынешнем сезоне в 17 проведённых матчах. «Автомобилист» продлил победную серию до 17 матчей и укрепил лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий матч команда Александра Андриевского проведёт на выезде с магнитогорским «Металлургом» (14 октября).

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