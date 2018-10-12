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СКА — «Северсталь»: 18-летний форвард Марченко дебютировал в составе хозяев

СКА — «Северсталь»: 18-летний форвард Марченко дебютировал в составе хозяев
Хоккей / КХЛ

Нападающий Кирилл Марченко проводит дебютный матч в составе СКА в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

18-летний форвард вышел на лёд в ходе второго периода домашнего матча с череповецкой «Северсталью». Хоккеист попал в заявку команды на предыдущую игру с «Локомотивом», но тренерский штаб не предоставил ему игрового времени.

В прошлом сезоне Марченко провёл две игры в составе «Югры», заработав показатель полезности «-1». Форварду не удалось отметиться результативными действиями. В мае 2018 года Марченко был обменян в СКА.

На юниорском чемпионате мира — 2018 хоккеист стал лучшим бомбардиром сборной России. В пяти матчах турнира нападающий набрал 6 (3+3) очков.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча СКА — «Северсталь».

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