ЦСКА — «Адмирал»: наставник гостей Сергей Светлов удалён до конца матча

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов не сможет руководить действиями команды со скамейки в третьем периоде выездного матча Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА.



Специалист был удалён до конца игры за излишнее проявление эмоций. «Армейцы» проводят встречу без защитников Никиты Нестерова и Александра Романова, а также форвардов Кирилла Капризова, Линдена Вея и Михаила Григоренко. После двух игровых отрезков приморская команда обыгрывает соперника со счётом 1:0.

Видео удаления можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



В первом матче сегодняшнего игрового дня удаление до конца игры получил тренер «Сибири» Максим Спиридонов, которого отправили в раздевалку за недисциплинированное поведение.