СКА — «Северсталь»: Виктор Тихонов подрался с Николаем Казаковцевым

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с участием СКА и «Северстали» не обошёлся без драки.



В третьем периоде в кулачном бою сошлись нападающий питерского клуба Виктор Тихонов и форвард череповецкой команды Николай Казаковцев.

Видео драки с участием Тихонова и Казаковцева можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



СКА делит второе-третье место с «Йокеритом» в турнирной таблице Западной конференции, набрав 24 очка в 15 матчах. Подопечные Александра Гулявцева располагаются на 10-й позиции — после 16 встреч у них 12 баллов.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча СКА — «Северсталь». В настоящий момент питерский клуб обыгрывает соперника со счётом 2:0 благодаря дублю Павла Дацюка.