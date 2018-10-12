ЦСКА продлил победную серию до 11 матчей, обыграв по буллитам «Адмирал»

ЦСКА встречался с «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Москве и закончилась со счётом 2:1 Б в пользу команды Игоря Никитина.



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Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во второй двадцатиминутке гости открыли счёт, реализовав численный перевес стараниями Сергея Конькова. Хозяева восстановили равновесие за три с половиной минуты до конца третьего периода после гола Максима Шалунова. Остаток основного времени и овертайм закончились без заброшенных шайб, и судьба встречи решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне хозяев.



«Армейцы» проводили матч без защитника Никиты Нестерова, форварда Кирилла Капризова, Линдена Вея и Михаила Григоренко.

Подопечные Игоря Никитина продлили победную серию до 11 матчей, а дальневосточная команда потерпела шестое поражение подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.