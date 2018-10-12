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ЦСКА продлил победную серию до 11 матчей, обыграв по буллитам «Адмирал»

ЦСКА продлил победную серию до 11 матчей, обыграв по буллитам «Адмирал»
Хоккей / КХЛ

ЦСКА встречался с «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Москве и закончилась со счётом 2:1 Б в пользу команды Игоря Никитина.

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Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а во второй двадцатиминутке гости открыли счёт, реализовав численный перевес стараниями Сергея Конькова. Хозяева восстановили равновесие за три с половиной минуты до конца третьего периода после гола Максима Шалунова. Остаток основного времени и овертайм закончились без заброшенных шайб, и судьба встречи решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне хозяев.

«Армейцы» проводили матч без защитника Никиты Нестерова, форварда Кирилла Капризова, Линдена Вея и Михаила Григоренко.

Подопечные Игоря Никитина продлили победную серию до 11 матчей, а дальневосточная команда потерпела шестое поражение подряд.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2018, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 1
0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0
Адмирал
Владивосток
0:1 – Коньков (Кубат, Угольников) – 28:20 (5x4), 1:1 – Шалунов (Окулов) – 56:41 (5x5), 2:1 – Шалунов – 65:00 ( ПБ)
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