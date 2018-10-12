Дубль Дацюка помог СКА одержать сухую победу над «Северсталью»

СКА обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 2:0 в пользу команды Ильи Воробьёва.



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В первом периоде команды не смогли порадовать болельщиков результативными бросками, а после первого перерыва Павел Дацюк отметился двумя заброшенными шайбами — сначала 40-летний хоккеист огорчил гостей в равных составах, а затем реализовал численный перевес. Голкипер СКА Игорь Шестёркин отыграл на ноль, отразив 30 бросков.



Питерская команда одержала 4-ю победу в пяти последних матчах сезона, а подопечные Александра Гулявцева проиграли в 9-й раз в 11 последних играх.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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