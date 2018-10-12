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Дубль Дацюка помог СКА одержать сухую победу над «Северсталью»

Дубль Дацюка помог СКА одержать сухую победу над «Северсталью»
Хоккей / КХЛ

СКА обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 2:0 в пользу команды Ильи Воробьёва.

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В первом периоде команды не смогли порадовать болельщиков результативными бросками, а после первого перерыва Павел Дацюк отметился двумя заброшенными шайбами — сначала 40-летний хоккеист огорчил гостей в равных составах, а затем реализовал численный перевес. Голкипер СКА Игорь Шестёркин отыграл на ноль, отразив 30 бросков.

Питерская команда одержала 4-ю победу в пяти последних матчах сезона, а подопечные Александра Гулявцева проиграли в 9-й раз в 11 последних играх.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2018, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2 : 0
0:0, 2:0, 0:0
Северсталь
Череповец
1:0 – Дацюк (Гусев, Херсли) – 26:30 (5x5), 2:0 – Дацюк (Херсли, Якупов) – 37:18 (5x4)

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