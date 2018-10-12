«Локомотив» победил минское «Динамо», Апальков набрал три очка

Минское «Динамо» встречалось с «Локомотивом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч прошёл в столице Беларуси и закончился со счётом 5:2 в пользу «железнодорожников».



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Подопечные Горди Дуайера открыли счёт на 9-й минуте после того, как Куинтон Хауден распечатал голкипера гостей Илью Коновалова. На старте второго игрового отрезка ярославская команда ответила двумя результативными бросками Владислава Картаева и Рушана Рафикова, и на это им потребовалось менее двух минут. В заключительном периоде преимущество команды Дмитрия Квартальнова закрепили Андрей Локтионов, Денис Алексеев и Петри Контиола, на что хозяева ответили голом Дмитрия Буйницкого.



Минчане проиграли в 5-й раз подряд, а «Локомотив» добыл победу в 4-м матче кряду.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.