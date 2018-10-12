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«Локомотив» победил минское «Динамо», Апальков набрал три очка

«Локомотив» победил минское «Динамо», Апальков набрал три очка
Хоккей / КХЛ

Минское «Динамо» встречалось с «Локомотивом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч прошёл в столице Беларуси и закончился со счётом 5:2 в пользу «железнодорожников».

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Подопечные Горди Дуайера открыли счёт на 9-й минуте после того, как Куинтон Хауден распечатал голкипера гостей Илью Коновалова. На старте второго игрового отрезка ярославская команда ответила двумя результативными бросками Владислава Картаева и Рушана Рафикова, и на это им потребовалось менее двух минут. В заключительном периоде преимущество команды Дмитрия Квартальнова закрепили Андрей Локтионов, Денис Алексеев и Петри Контиола, на что хозяева ответили голом Дмитрия Буйницкого.

Минчане проиграли в 5-й раз подряд, а «Локомотив» добыл победу в 4-м матче кряду.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2018, пятница. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
2 : 5
1:0, 0:2, 1:3
Локомотив
Ярославль
1:0 – Хауден (Дроздов, Осипов) – 09:35 (5x5), 1:1 – Картаев (Алексеев, Апальков) – 20:58 (5x5), 1:2 – Рафиков (Каюмов, Иванов) – 22:06 (5x5), 1:3 – Локтионов (Рафиков, Контиола) – 45:30 (5x5), 1:4 – Алексеев (Апальков, Елесин) – 49:24 (5x5), 1:5 – Контиола (Апальков) – 51:33 (5x4), 2:5 – Буйницкий (Костицын) – 52:12 (5x5)
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