Гулявцев: «Северстали» пришлось перетасовывать звенья из-за проблем с составом

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев подвёл итоги выездного матча со СКА (0:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Благодарю ребят за работу, они сражались, они молодцы. Пытались играть дисциплинированно, придерживаться того, что мы говорили. Единственное, сегодня была слабая игра в большинстве. Понятно, что из обоих спецбригад выпало по ключевому игроку, пришлось перетасовать звенья. С нулём голов тяжеловато побеждать, но ребята всё равно молодцы», — передаёт слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



В первом периоде команды не смогли порадовать болельщиков результативными бросками, а после первого перерыва Павел Дацюк отметился двумя заброшенными шайбами — сначала 40-летний хоккеист огорчил гостей в равных составах, а затем реализовал численный перевес. Голкипер СКА Игорь Шестёркин отыграл на ноль, отразив 30 бросков.

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