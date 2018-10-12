Тихонов — о драке: иногда надо заступаться, и сегодня был как раз такой момент

Нападающий СКА Виктор Тихонов прокомментировал победу над «Северсталью» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Понравилось ли, как сегодня поставил соперника на колени? Тяжело комментировать, потому что бывает, что ты попадаешь, бывает, что тебе. Это особо никому не нравится, но иногда надо заступаться, был как раз такой момент.



Что изменили в этой игре? Номер один — лезть на ворота, у нас это плохо получалось с «Локомотивом». Сегодня полезли, опасность создавали и удаления за счёт этого заработали. И большинство тоже сработало, это было ключевым фактором. Всегда есть над чем работать, даже если бы мы сыграли лучший матч сезона. Будем разбирать игру и двигаться дальше.



Команду «Северсталь» мы знаем хорошо, частенько с ними встречаемся, они тоже неплохой хоккей сегодня показали, чуть не забили в первой же смене. Надо было чуть нарастить темп, хорошо, что большинство сработало», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Видео драки с участием Тихонова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.