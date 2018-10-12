Якупов: была мысль организовать Дацюку хет-трик, но он лично никого не просил

Нападающий СКА Наиль Якупов прокомментировал победу над «Северсталью» со счетом 2:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Нелёгкая победа, долго не могли забить. Плюс у нас были удаления, но ребята хорошо справились в меньшинстве, сохраняли шайбу. Думаю, это стало ключевым моментом в матче. Потом мы забили, а в третьем периоде старались удержать преимущество, не проваливаться. Не знаю, почему много удалений. По-разному бывает: от усталости, потери концентрации. Да всё что угодно бывает! В прошлой игре вообще только одно удаление было.



Честно говоря, особо не думал, что Дацюк в третьем периоде хочет хет-трик сделать. Я сам всегда хочу забить, если есть возможность. Но если партнёр в выгодной ситуации, то, конечно, отдам передачу. Если честно, была мыслишка организовать хет-трик Паше. Но лично он никого не просил. Он не из тех, кто будет упрашивать.



Не пугаю ли я людей на улице с синяком? Так у меня сейчас освещение хорошее стало», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Дубль Дацюка помог СКА одержать сухую победу над «Северсталью»