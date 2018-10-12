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Апальков: «Локомотив» робко провёл первый период в Минске, но затем прибавил

Апальков: «Локомотив» робко провёл первый период в Минске, но затем прибавил
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Локомотива» Даниил Апальков поделился эмоциями после выездной победы над минским «Динамо» (5:2). В этой игре форвард отметился тремя результативными передачами.

«Хорошая победа. Первый период начали робко, но здорово прибавили во втором и в третьем, довели игру до победы. Что поменяли по сравнению с прошлой игрой с «Динамо»? Мы вышли более собранными на ту игру, но первый период провалили. В целом всё получилось.

Как сыграла наша тройка атаки? Отлично сыграли. Большинство? Мы неплохо играли, были голевые моменты, но надо было больше выжимать, больше бросать. Но в некоторых моментах вратарь минчан неплохо сыграл. Будем разбираться и готовиться дальше», — передаёт слова Апалькова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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