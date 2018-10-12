Якупов: бой Хабиб — Конор смотрел в записи, поскольку не сработал будильник

Нападающий СКА Наиль Якупов прокомментировал победу над «Северсталью» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Часто ли отрабатываем смену звеньев на тренировке? У нас нет такой задачи, что одни сидят, а другие выпрыгивают. Это технический момент, ребята сильно хотят выйти на лёд, и получаются удаления за нарушение состава. Все мы люди, у каждой команды бывают ошибки. Думаю, таких удалений должно быть намного меньше, мы не хотим давать большинство другой команде. Будем стараться устранять их. Мне без разницы, если на льду появится линия, показывающая зону для смены. Есть судьи, это их работа.



СКА в гостях играет лучше, чем дома? Не всегда забиваешь много голов, есть много факторов. Каждая команда готовится против нас по своему, все хотят выиграть у нас в Петербурге. У команд запредельный настрой, ты не будешь забивать по пять-шесть голов. Против тебя играют мужики, тоже мастеровитые ребята, все хотят победить, никто не говорил, что будет легко.



Зажмурился ли, когда Херсли заряжал в большинстве в моменте со вторым голом? Я всегда зажмуриваюсь, не знаю, куда шайба полетит. Он сам иногда не знает, мне кажется.



Усталость? У нас даже тренеры не могут сказать, что нам не хватает свежести. Ещё начало чемпионата, усталость будет потом. Сейчас достаточно времени на восстановление. Все в равных условиях.

Много моментов в меньшинстве? Ребята очень хорошо играли в меньшинстве, могли забить. Я в меньшинстве не играю. Может, они между собой что-то задумали, со стороны смотрелось хорошо.



Бой Хабиба и Конора был красивым, а послематчевый бой был ещё интереснее. Думаю, многие остались довольны. К сожалению, таких матчей очень мало, это был долгожданный бой. Как должно было случиться, так оно и случилось, мне лично понравилось. Но я смотрел на повторе, если честно, у меня первый раз в жизни не сработал будильник», — передаёт слова Якупова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.