Никитин: тройка Вея сыграет в следующем матче ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победного матча с «Адмиралом» (2:1 Б) рассказал, когда вернётся тройка Кирилл Капризов — Линден Вей — Михаил Григоренко. Хоккеисты пропустили встречу с клубом из Владивостока. ЦСКА продлил победную серию до 11 матчей.



«Сыграет ли в ближайших двух матчах тройка Капризова, Вея и Григоренко? Насчёт двух игр я не буду загадывать, в следующем матче они сыграют. Что касается Светлакова, то есть и другие ребята, которые могут получить шанс», — приводит слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.



Следующий матч «армейцы» проведут в воскресенье, 14 октября. В домашнем поединке они встретятся с хабаровским «Амуром».

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