Светлов — о своём удалении: я ничего не говорил, была нормальная дискуссия

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился впечатлениями от игры с ЦСКА (1:2 Б).

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«ЦСКА — с победой. Сегодня у нас была хорошая игра. Нам попался тяжёлый календарь с обилием выездов, и сегодня команда была не такой свежей, как нам хотелось бы. Последний период я смотрел с трибуны, к сожалению. Это очень обидно. Команда выглядела подуставшей, тем не менее могу её поблагодарить за самоотдачу и самоотверженность. Взять очко в гостях у ЦСКА — это почётно для нас. В концовке не дотерпели, сделали ненужную ошибку, и дальше всё перешло в овертайм и серию буллитов, где мастерство ЦСКА сказалось. Дальше будем продвигаться и работать.



Что случилось в моменте, когда меня удалили? Я там ничего не говорил! У нас была нормальная дискуссия. Как повлияло моё удаление на команду? Не готов отвечать на эти вопросы. Пропустили гол и проиграли, но могли выиграть. Я считаю, что ребята играли нормально. Я извиняюсь перед командой за то, что не сдержался. По поводу того, что нам запретили перемещения, не могу сказать ничего. Я считаю, что Антон Красоткин сегодня очень хорошо сыграл. Он молодой голкипер. С одним из лидеров чемпионата он сыграл уверенно», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Видео удаления Светлова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.