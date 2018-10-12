Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Светлов — о своём удалении: я ничего не говорил, была нормальная дискуссия

Светлов — о своём удалении: я ничего не говорил, была нормальная дискуссия
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов поделился впечатлениями от игры с ЦСКА (1:2 Б).

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«ЦСКА — с победой. Сегодня у нас была хорошая игра. Нам попался тяжёлый календарь с обилием выездов, и сегодня команда была не такой свежей, как нам хотелось бы. Последний период я смотрел с трибуны, к сожалению. Это очень обидно. Команда выглядела подуставшей, тем не менее могу её поблагодарить за самоотдачу и самоотверженность. Взять очко в гостях у ЦСКА — это почётно для нас. В концовке не дотерпели, сделали ненужную ошибку, и дальше всё перешло в овертайм и серию буллитов, где мастерство ЦСКА сказалось. Дальше будем продвигаться и работать.

Что случилось в моменте, когда меня удалили? Я там ничего не говорил! У нас была нормальная дискуссия. Как повлияло моё удаление на команду? Не готов отвечать на эти вопросы. Пропустили гол и проиграли, но могли выиграть. Я считаю, что ребята играли нормально. Я извиняюсь перед командой за то, что не сдержался. По поводу того, что нам запретили перемещения, не могу сказать ничего. Я считаю, что Антон Красоткин сегодня очень хорошо сыграл. Он молодой голкипер. С одним из лидеров чемпионата он сыграл уверенно», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

Видео удаления Светлова можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Конец Остапу Бендеру. КХЛ забанила Сошникова за долги «Адмирала»
Клубу из Владивостока запретили подписывать новичков.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент