Дуайер: отмечу игру «Локомотива» в меньшинстве, «Динамо» не хватило концентрации

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от ярославского «Локомотива» (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Хорошо начали, открыли счёт, действовали энергично перед своей публикой. А вот во втором периоде неудачно провели стартовый отрезок, потеряли концентрацию. Затем нас стали подводить удаления. Нагнать соперника уже было тяжело. Да, были шансы забить, но реализовали только один момент. Конечно, второй и третий периоды в нашем исполнении оставляли желать лучшего. Отмечу действия соперника в меньшинстве.



С чем связана потеря концентрации? Спросите у игроков. Мы говорили о том, что надо продолжать действовать в том же ключе, что и в первом периоде. На этом уровне нужно быть готовым играть все 60 минут.



Команда мучается и не знает, что ей делать в атаке? Меня не волнуют различные мнения. Для нас главное — действовать ровно 60 минут. Пока наблюдаем лишь вспышки, а этого недостаточно. Продолжим работу над всеми компонентами», — цитирует наставника пресс-служба белорусского клуба.

На дно вслед за сборной. Почему происходит падение минского «Динамо» Похоже, это только начало.