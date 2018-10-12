Бывальцев: постоянно слежу за тем, как Дацюк работает на тренировках

Нападающий СКА Алексей Бывальцев поделился эмоциями после победы над «Северсталью» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Было непросто — тем более, прошлый матч проиграли, хотелось победить. Если честно, много контратак пропускали, потом собрались и довели до победы. Были моменты, когда мы удалялись, но команда в меньшинстве хорошо отработала, много моментов создала, поэтому всё было нормально.



СКА играет в гостях лучше, чем дома? Если честно, пока не знаю, почему так происходит. Надо собраться, как это было в гостях, уверенно играть — и всё будет хорошо.



Чему научился у Павла Дацюка? Много чему. После тренировки боремся постоянно. Я всегда слежу, как он над вбрасываниями работает, как мышление его работает. Всего по чуть-чуть берём», — цитирует Бывальцева официальный сайт СКА.

Якупов: была мысль организовать Дацюку хет-трик, но он лично никого не просил