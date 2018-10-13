Емелин: «Авангард» придерживается своей системы и продолжает гнуть свою линию

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин прокомментировал трёхматчевую серию поражений омского клуба, а также поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Барысом».

«Мы придерживаемся своей системы и продолжаем гнуть свою линию. В игре с ЦСКА упустили шанс на победу: вели игру, но пропустили гол и тут же получили удаление, позволив «армейцам» реализовать большинство и выйти вперед. То есть, можно сказать, за счёт своих собственных ошибок проиграли матч, который в целом контролировали. В игре с «Салаватом» мы проспали начало, первый период, в дальнейшем смогли перестроиться, но — опять же — не удалось реализовать моменты.

Конечно, будет проведена работа над ошибками — пересмотрим видео, обсудим причины последних неудач. Думаю, сделаем выводы и выйдем на матч с «Барысом» с другим настроем.

Будем готовиться, настраиваться. «Барыс» — хорошая атакующая команда, так что я жду интересной, захватывающей игры», — приводят слова Емелина «Известия».