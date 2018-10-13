Шумаков забил первые голы в АХЛ

Сергей Шумаков, нападающий «Херши Бирс», фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз», забил первые голы в Американской хоккейной лиге. Российский форвард отметился дублем в гостевом матче регулярного сезона с «Гранд Рэпидс Гриффинз» (3:6). Это первые результативные действия бывшего игрока ЦСКА. Также на его счету показатель полезности «+2» и три броска по воротам.

Посмотреть результативные действия Шумакова можно в официальном «твиттере» клуба.

Вратарь «Херши» Илья Самсонов отразил 21 бросок из 26. В составе хозяев дублем отметился Филип Задина, выбранный «Детройт Ред Уингз» на драфте 2018 года под общим шестым номером.



«Херши» замыкает турнирную таблицу Восточной конференции – фарм-клуб «Вашингтона» проиграл три стартовых матча.



27 августа Шумаков расторг контракт с московским ЦСКА, который сохранил права на хоккеиста в КХЛ. В 47 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 Шумаков набрал 40 (17+23) очков при показателе полезности «+10». В 11 играх плей-офф форвард заработал 4 (2+2) балла.