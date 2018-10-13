Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн поделился мнением о высоких ожиданиях от его команды в новом сезоне. Напомним, недавно к «акулам» присоединился один из лучших защитников лиги Эрик Карлссон.
«Конечно, планка стала выше. На бумаге наш состав смотрится очень хорошо. Теперь нам нужно сделать так, чтобы он смотрелся таковым и на льду.
Ожидания и без того были высокими перед нынешним сезоном, но когда в команде появился такой игрок, как Эрик Карлссон, они стали ещё амбициознее. Это волнует, вне всяких сомнений. Но я с большим удовольствием принимаю этот вызов», — приводит слова Кейна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19
Э. Кейн: ожидания от «Шаркс» и так были высокими, а теперь с нами ещё Карлссон