Э. Кейн: ожидания от «Шаркс» и так были высокими, а теперь с нами ещё Карлссон

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн поделился мнением о высоких ожиданиях от его команды в новом сезоне. Напомним, недавно к «акулам» присоединился один из лучших защитников лиги Эрик Карлссон.



«Конечно, планка стала выше. На бумаге наш состав смотрится очень хорошо. Теперь нам нужно сделать так, чтобы он смотрелся таковым и на льду.



Ожидания и без того были высокими перед нынешним сезоном, но когда в команде появился такой игрок, как Эрик Карлссон, они стали ещё амбициознее. Это волнует, вне всяких сомнений. Но я с большим удовольствием принимаю этот вызов», — приводит слова Кейна официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19