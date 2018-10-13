Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправятся в очередное выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ. В ходе поездки команда из Казахстана встретится с «Авангардом», екатеринбургским «Автомобилистом» и челябинским «Трактором».
Вратари: Доминик Граховина, Хенрик Карлссон, Кирилл Стрия.
Защитники: Джесси Блэкер, Кевин Даллмэн, Самат Данияр, Даррен Диц, Константин Климонтов, Александр Липин, Алексей Маклюков, Кирилл Полохов, Максим Семёнов.
Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Брэндон Боченски, Дастин Бойд, Кёртис Волк, Дмитрий Гренц, Дмитрий Гурков, Ярослав Евдокимов, Патрис Кормье, Никита Михайлис, Андре Петерссон, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Фрэттин Мэттью, Дмитрий Шевченко.
«Барыс» взял 27 хоккеистов на игры с «Авангардом» и «Автомобилистом»