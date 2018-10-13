«Барыс» взял 27 хоккеистов на игры с «Авангардом» и «Автомобилистом»

Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправятся в очередное выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ. В ходе поездки команда из Казахстана встретится с «Авангардом», екатеринбургским «Автомобилистом» и челябинским «Трактором».



Вратари: Доминик Граховина, Хенрик Карлссон, Кирилл Стрия.



Защитники: Джесси Блэкер, Кевин Даллмэн, Самат Данияр, Даррен Диц, Константин Климонтов, Александр Липин, Алексей Маклюков, Кирилл Полохов, Максим Семёнов.



Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Брэндон Боченски, Дастин Бойд, Кёртис Волк, Дмитрий Гренц, Дмитрий Гурков, Ярослав Евдокимов, Патрис Кормье, Никита Михайлис, Андре Петерссон, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Фрэттин Мэттью, Дмитрий Шевченко.