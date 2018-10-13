Малкин: люблю играть с Кесселом, но тренер часто нами недоволен

Российский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением об игре в одной тройке с форвардом Филом Кесселом. Напомним, Малкина и Кессела периодически разводят по разным звеньям.



«Конечно, люблю играть с Кесселом, мы понимаем друг друга с полуслова. Однако понимаю, что мы должны играть лучше без шайбы. У меня ощущение, что тренер нами часто недоволен, когда мы выходим вместе», — приводит слова Малкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан: „Бывает, не могу поверить, какие шедевры творят на льду Малкин с Кесселом. Но бывает, что вместо этого мы получаем неприятности“.



Календарь Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19