Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Галиев: в матче с «Сочи» забьёт Михаил Глухов, и счёт я тоже уже знаю

Галиев: в матче с «Сочи» забьёт Михаил Глухов, и счёт я тоже уже знаю
Хоккей / КХЛ

Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев поделился шутливыми ожиданиями от игры с хоккейным клубом «Сочи». Встреча состоится сегодня, 13 октября, начало — в 17:00 мск.

«Мои прогнозы на матч помогают партнёрам? Сегодня Миша Глухов забьёт, Андрей Педан отдаст две передачи, а звено Галиев — Зарипов — Ткачёв будет в ударе. Счёт я тоже знаю, но не скажу, потом ничего не докажешь», — рассказал Галиев в интервью клубному телевидению.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент