Галиев: в матче с «Сочи» забьёт Михаил Глухов, и счёт я тоже уже знаю

Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев поделился шутливыми ожиданиями от игры с хоккейным клубом «Сочи». Встреча состоится сегодня, 13 октября, начало — в 17:00 мск.



«Мои прогнозы на матч помогают партнёрам? Сегодня Миша Глухов забьёт, Андрей Педан отдаст две передачи, а звено Галиев — Зарипов — Ткачёв будет в ударе. Счёт я тоже знаю, но не скажу, потом ничего не докажешь», — рассказал Галиев в интервью клубному телевидению.



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