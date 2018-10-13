Кэмпбелл: игра в фарм-клубах «Далласа» — худший период в карьере

Голкипер клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Джек Кэмпбелл рассказал о карьере до обмена из «Даллас Старз».



«Игра в фарм-клубах „Далласа“ — худший период в карьере. Но мне нравились ребята в „Айдахо“. Пребывание там пошло мне на пользу. Тренер команды Нил Грэм сделал так, что я снова стал получать удовольствие от хоккея. А после обмена всё было замечательно. Всё изменилось. Команда, ребята, тренеры, руководство постарались. Очень рад, что нахожусь здесь и что помог команде победить.



Мой „сухарь“ в игре с „Монреалем“? Очень приятная арена. Было классно, они играли первый домашний матч. Ребята собрались. Они были великолепны, и мы взяли два очка», — приводит слова голкипера официальный сайт НХЛ.