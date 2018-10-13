Вратарь «Ак Барса» Шарыченков пропустит месяц из-за травмы

Голкипер казанского «Ак Барса» Александр Шарыченков выбыл из строя на месяц из-за повреждения, сообщает клубное телевидение команды Зинэтулы Билялетдинова. Напомним, на старте сезона длительный срок пропустил другой вратарь клуба — Эмиль Гарипов.



В текущем регулярном чемпионате 27-летний голкипер принял участие в семи встречах, одержав четыре победы и заработав один «сухарь». Шарыченков отражал 91,3% бросков по воротам при коэффициенте надёжности 2,33.



Прошлый сезон Шарыченков начинал в ханты-мансийской «Югре», откуда его обменяли в «Ак Барс». В чемпионате сезона-2017/18 хоккеист принял участие в 19 матчах и выиграл четыре из них.



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