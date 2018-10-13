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Хоккеисты «Авангарда» почтили память Алексея Черепанова минутой молчания

Хоккеисты «Авангарда» почтили память Алексея Черепанова минутой молчания
Хоккей / КХЛ

Тренерский штаб, персонал и игроки «Авангарда» перед тренировкой почтили память Алексея Черепанова минутой молчания.

Видео можно посмотреть на странице омского клуба в сети «ВКонтакте».

13 октября 2008 года в Чехове в концовке матча местного «Витязя» с омским «Авангардом» произошла трагедия: 19-летний Черепанов потерял сознание, находясь на льду.

Врачи команды попытались привести его в чувство. Хоккеиста вынесли на улицу, делали массаж сердца, ожидая приезда скорой помощи. Скорая приехала, но дефибриллятор, которым можно было бы попытаться вновь завести сердце, оказался разряженным. В местную больницу Алексея доставили только спустя 50 минут. Реаниматологи констатировали клиническую смерть.

Десять лет назад погиб Алексей Черепанов
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