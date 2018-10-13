Московское «Динамо» подтвердило переход защитника Алексея Пепеляева

Защитник Алексей Пепеляев подписал контракт с московским «Динамо», информирует пресс-служба столичной команды. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».



Двустороннее соглашение рассчитано на один сезон. Нынешний сезон хоккеист начинал в клубе ВХЛ «Буран», с которым у «Динамо» подписан договор о сотрудничестве.



В прошлом чемпионате 34-летний защитник выступал за московский «Спартак». В сезоне-2017/18 Пепеляев принял участие в 38 встречах и записал в актив 8 (2+6) баллов при показателе полезности «-2» и 34 минутах штрафного времени. Пепеляев проводил на льду около 19 минут за матч.



Ранее опытный игрок выступал за хоккейный клуб «Сочи», нижегородское «Торпедо» и ханты-мансийскую «Югру». В общей сложности в Континентальной хоккейной лиге Алексей провёл 347 матчей и набрал 112 очков (35+77) при показателе полезности «-10» и 373 штрафных минутах.

Алексей Пепеляев подписал контракт с московским «Динамо»