Павелски: «Сан-Хосе» хочет не только выйти в плей-офф, но и навести там шороху

Капитан «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски рассказал о целях команды на нынешний сезон. «Акулы» одержали две победы в пяти стартовых матчах регулярного чемпионата.



«У нас всегда высокие ожидания от выступлений. В команде есть игроки высокого класса, они не хотят обманывать себя и говорить, что выход в плей-офф является главной целью. Мы ещё хотим навести там шороху», — цитирует американца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Павелски провёл пять матчей в этом сезоне, отметился двумя результативными бросками при показателе полезности «+1» и четырёх минутах штрафного времени.



В прошлом сезоне клуб из Калифорнии обыграл в первом раунде плей-офф «Анахайм Дакс» (4-0), однако в полуфинале Западной конференции «акулы» уступили «Вегас Голден Найтс» со счётом 2-4.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19