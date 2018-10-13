Болельщики «Авангарда» навестили могилу Алексея Черепанова

Болельщики, команда МХЛ «Омские Ястребы» и тренеры хоккейной школы «Авангард» почтили память Алексея Черепанова, кушедшего из жизни 10 лет назад, навестив могилу, информирует пресс-служба омского клуба.

Фото: ХК «Авангард»

13 октября 2008 года в Чехове в концовке матча местного «Витязя» с омским «Авангардом» произошла трагедия: 19-летний Черепанов потерял сознание, находясь на льду.



Врачи команды попытались привести его в чувство. Хоккеиста вынесли на улицу, делали массаж сердца, ожидая приезда скорой помощи. Скорая приехала, но дефибриллятор, которым можно было бы попытаться вновь завести сердце, оказался разряженным. В местную больницу Алексея доставили только спустя 50 минут. Реаниматологи констатировали клиническую смерть.

Фото: ХК «Авангард»