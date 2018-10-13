Крылов — о Черепанове: 10 лет назад осиротел весь Омск, это незаживающая рана

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал, какое влияние на хоккейный мир оказала смерть Алексея Черепанова, скончавшегося в 2008 году.



«Десять лет назад ушёл из жизни один из самых талантливых воспитанников омского хоккея. Не стало Алексея Черепанова. Это незаживающая рана. Невосполнимая потеря, с которой невозможно смириться и которую не лечит даже время. Десять лет назад осиротел весь Омск. И не только Омск — весь хоккейный мир потерял талантливейшего игрока. Боль, которую принесла эта утрата, вряд ли когда-нибудь забудется.



Сегодня мы должны сделать всё возможное, чтобы подобное никогда не повторилось. Клуб и лига уделяют самое пристальное внимание медицинскому обследованию молодых игроков, их тренировочному процессу и распределению нагрузок. Здоровье хоккеистов — наша ответственность, и здесь не может быть никаких компромиссов.



Десять лет — большой срок. Срок, который отдалил тот страшный день, отдалил, но не стёр из памяти. Этот день никогда не исчезнет со страниц истории нашего клуба, потому что мы не забудем Лёшу Черепанова, сколько бы времени ни прошло. И память о нём всегда будет светлой — такой же, какой была улыбка нашего «ястреба», — приводит слова Крылова пресс-служба омского клуба.

Навеки 19-летний. 10 лет назад не стало Алексея Черепанова 13 октября 2008 года его сердце перестало биться.