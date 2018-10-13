Плющев: в «Тракторе» нужен запас терпения, Титову его не хватило

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением об уходе Германа Титова с поста главного тренера «Трактора».



«Всегда хочется поддержать любого российского тренера, тем более что во многих клубах отечественных специалистов воспринимают как расходный материал. В то же время Челябинск на старте сезона потерпел ряд поражений с крупным счётом, и именно такие результаты вызывали определённое беспокойство.



Перефразируя известную истину, каждый клуб счастлив и несчастлив по-своему. При всём уважении к Челябинску, в том же «Авангарде» возможностей для успешной тренерской работы намного больше. В «Тракторе» нужен запас терпения. Видимо, Титову его не хватило», — цитирует Плющева Russia-Hockey.

Скудра: «Трактор»? Я давно готов к работе, дело — за руководством клуба