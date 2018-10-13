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«Нефтехимик» в овертайме вырвал победу у «Йокерита»

«Нефтехимик» в овертайме вырвал победу у «Йокерита»
Хоккей / КХЛ

«Нефтехимик» встречался с «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Нижнекамске и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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Подопечные Андрея Назарова открыли счёт на 12-й минуте стараниями Андрея Нестрашила, поразившего ворота Райана Заполски. Финская команда отыгралась на 53-й секунде второго игрового отрезка благодаря Джеффу Плэтту. Несмотря на старания, обе команды не сумели выявить победителя в основное время. Судьба противостояния решалась в овертайме, где удача оказалась на стороне «волков» — победу хозяевам принёс Юусо Пуустинен.

«Йокерит» проиграл во второй раз в последних шести матчах, «Нефтехимик» одержал четвёртую победу в пяти встречах.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2018, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
2 : 1
1:0, 0:1, 0:0, 1:0
Йокерит
Хельсинки
1:0 – Нестрашил (Огурцов, Падакин) – 11:44 (5x5), 1:1 – Плэтт – 20:53 (5x5), 2:1 – Пуустинен (Руохомаа) – 63:29 (3x3)
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