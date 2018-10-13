«Нефтехимик» в овертайме вырвал победу у «Йокерита»

«Нефтехимик» встречался с «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в Нижнекамске и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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Подопечные Андрея Назарова открыли счёт на 12-й минуте стараниями Андрея Нестрашила, поразившего ворота Райана Заполски. Финская команда отыгралась на 53-й секунде второго игрового отрезка благодаря Джеффу Плэтту. Несмотря на старания, обе команды не сумели выявить победителя в основное время. Судьба противостояния решалась в овертайме, где удача оказалась на стороне «волков» — победу хозяевам принёс Юусо Пуустинен.



«Йокерит» проиграл во второй раз в последних шести матчах, «Нефтехимик» одержал четвёртую победу в пяти встречах.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.