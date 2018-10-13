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Билялетдинов: «Ак Барс» сработал очень здорово, никто не выпадал

Билялетдинов: «Ак Барс» сработал очень здорово, никто не выпадал
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился эмоциями после победы (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи».

«Команда сработала очень здорово. Никто не выпадал, все звенья отработали хорошо, игра была быстрой, динамичной. Всё складывалось достаточно удачно, работаем дальше.

Результативность? Мы говорили на эту тему с ребятами, на самом деле не всё так хорошо было. Но сегодня все шайбы были очень хорошие, красивые. Это здорово, постараемся продолжить в таком же духе.

Почему Михеев не попадает в состав? Потому что играют другие. Будет ли он ещё играть? Будет», — цитирует специалиста пресс-служба «Ак Барса».

Казанская команда впервые в истории обыграла «Сочи» в Казани.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

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