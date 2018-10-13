Епанчинцев: «Торпедо» напрягало «Спартак» всю игру, но мы предстали единым целым

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо». Красно-белые выиграли в Нижнем Новгороде впервые за пять лет.



«Очень довольны, что победили. Этот успех важен с психологической точки зрения, поскольку до этого команда потерпела несколько поражений при неплохой игре. Сегодня «Спартак» предстал единым целым. Ребята выстояли в меньшинстве в важный момент игры. Считаю, в этом компоненте сыграли неплохо.



Наконец-то реализовали большинство, пусть всего и один раз. В Нижнем Новгороде всегда тяжело играть, наверное, это чувствует любой соперник. «Торпедо» напрягало «Спартак» всю игру, но мы выстояли и добились успешного результата, поэтому победа вдвойне приятнее», — сказал Епанчинцев на пресс-конференции после игры.

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