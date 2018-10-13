Азеведу: Клинкхаммер хочет забросить 20 шайб за сезон? Да он с ума сошёл!

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу прокомментировал победу (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи».

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«У нас и в предыдущих матчах были шансы, просто не могли забросить. Сегодня реализовали моменты. Может быть, больше концентрации было в игре. Приятно такое видеть.



Клинкхаммер сказал, что хочет забросить 20 шайб за сезон? Да он с ума сошёл! Шучу. Конечно, это возможно, он отлично проводит сезон.



В чём причина успешной игры моего звена? Особой причины нет, у нас здорово получалось находить друг друга на площадке. Но, повторю, и у нашей тройки, и у команды были моменты и раньше, просто шайба не залетала.



Играть хорошо в защите – наша цель. Хорошая защита позволяет хорошо атаковать. Зинэтула Билялетдинов проводит отличную работу над обороной, это приносит нам победы. Вспомните прошлый сезон – мы выиграли Кубок Гагарина», — цитирует игрока официальный сайт «Ак Барса».